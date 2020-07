Grigor Dimitorv zag zwaar af van het coronavirus: "Ik had ademhalingsproblemen"

Grigor Dimitrov was een van de spelers die besmet geraakte met het coronavirus tijdens de Adria Tour vijf weken geleden. Ondertussen is hij nog steeds niet 100% hersteld.

Dimitrov is ondertussen weer aan het spelen, maar zal de US Open aan zich moeten voorbij laten gaan. "Mentaal zou ik wel kunnen, maar fysiek niet."

Dimitrov ondervindt nog veel last van het coronavirus en is nog niet helemaal hersteld. "Beetje bij beetje gaat het beter. Ik ben nog elke dag bezig met beter worden. Ook mentaal was het zwaar. Men mag niet onderschatten wat 20 dagen zelfisolatie doet met een mens."

"Tijdens het coronavirus had ik ademhalingsproblemen. Ik mag van geluk spreken dat ik nu alweer op het veld sta", vult Dimitrov aan.