Andy Murray bereidt zich voor op US Open: "Ik ga ervan uit dat US Open gewoon doorgaat"

Andy Murray is zich momenteel aan het voorbereiden op de US Open. Al kan het grandslamtoernooi wel eens in het water vallen door de vele opflakkeringen van corona.

Murray past zijn voorbereiding alvast niet aan. "Ik ga er gewoon vanuit dat de US Open gewoon zal doorgaan. Mijn schema zou er anders uitzien als het zou afgelast zijn, maar ik wacht af." Murray zit net als zoveel tennissers al enkele maanden stil, maar door een blessure duurde het bij hem nog net iets langer. "De meesten hebben vijf tot zes maanden stilgelegend, maar ik heb al 10 maanden niet meer getennist." Murray speelde jarenlang met last aan de heup, maar is door zijn operatie nu volledig van die pijn verlost. "Door die blessure kon ik mijn been niet voldoende strekken, wat heel veel invloed had op mijn opslag. Maar nu ik pijnvrij kan opslaan sla ik weer zo hard als toen ik 20 was."