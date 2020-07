Van Uytvanck gaat debuut maken op toernooi dat herstart inluidt, Halep trekt zich terug uit vrees voor het virus

Na maanden zonder competitie komt de herstart van het tennisseizoen in het vizier en Alison Van Uytvanck wil daar zeker bij zijn. Onze landgenote gaat daarom voor het eerst in haar loopbaan deelnemen aan het WTA-toernooi van Palermo. Simona Halep past voor de trip naar Italië.

Van Uytvanck speelde begin maart haar laatste wedstrijden in Lyon. Ze zal dus liefst vijf maanden geen competitie gespeeld hebben. Meer dan genoeg, oordeelt de Belgische tennisspeelster. Ze aarzelt dus niet om mee te doen aan de Palermo Ladies Open. De organisatie heeft haar deelname bevestigd.

@AlisonVanU too will make her debut in #PLO20 this year. The 26-y.o. Belgian is world’s number 57 and boasts 4 @WTA titles wins, two of them obtained last year in Budapest and Tashkent. In her career she has also reached a Slam quarterfinal, in 2015, at Roland Garros. pic.twitter.com/FgaAwFHY0S — Palermo Ladies Open (@LadiesOpenPA) July 26, 2020

Wie daar in principe ook ging meedoen, is Simona Halep. De Roemeense ziet echter af van een deelname. Halep laat op Twitter weten dat ze te bezorgd is om het vliegtuig te nemen nu de coronabesmettingen ook in haar land opnieuw stijgen.

Given the recent rise in Covid19 cases in Romania and my anxieties around international air travel at this time, I have made the tough decision to withdraw from Palermo. I want to thank the tournament director and the Italian ministry of health for all efforts on my behalf 🙏 — Simona Halep (@Simona_Halep) July 26, 2020

Wie vanuit Roemenië naar Italië reist moet ook twee weken in quarantaine gaan, maar de organisatie van het toernooi had Halep verzekerd dat dit niet geldt voor wie voor zijn/haar werk deze reis maakt. Halep kiest het zekere voor het onzekere. Het toernooi van Palermo gaat op 3 augustus van start. Er zal op gravel gespeeld worden.