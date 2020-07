Kim Clijsters wint gemengd dubbel tegen Bouchard op WTT, team van de Belgische verliest wel van de leider

Niet alleen in het enkelspel, maar ook in het dubbel beschikt Kim Clijsters nog altijd over de vaardigheden om te kunnen winnen. Dat heeft ze al meermaals getoond op het WTT en dat deed ze nog een keer toen ze met Jack Sock tegenover Eugenie Bouchard en Rajeev Ram kwam te staan.

Ram is een dubbelspecialist, Bouchard was ooit een groot talent en is ontzettend populair op Instagram. Clijsters en Sock vormden echter de betere combinatie. Amper 26 minuten had het Belgisch-Amerikaanse duo nodig om het gemengd dubbel met 5-2 te winnen.

Ook in het vrouwendubbel kwam Clijsters nog in actie, maar dan wel als invalster voor Kveta Peschke. Bovendien stond haar team ook al 3-1 achter. Met Hailey Baptiste het tij nog keren zat er deze keer niet meer in. Bouchard en Mattek-Sands wonnen ditmaal met 5-2.

Aan het eind van de ontmoeting haalde Chicago Smash, de leider op World Team Tennis, het ook met 21-16. Het New York Empire van Kim Clijsters staat voorlopig vierde. De teams die na veertien ontmoetingen in de top vier staan, spelen de play-offs.