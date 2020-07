🎥 Kim Clijsters wint haar drie matchen in nieuwe ontmoeting op WTT en behaalt zelfs comebackzege als invalster

Kim Clijsters blijft enorm imponeren op de World Team Tennis. Tegen de Vegas Rollers kwam ze drie keer in actie en evenveel keer stapte ze als winnares van de baan. Ook al moest ze in het enkelspel invallen bij een 1-3-achterstand.

Clijsters won eerst aan de zijde van Kveta Peschke het dubbel dames met 5-2. Met Jack Sock speelde Clijsters het dubbel gemengd. Die partij draaide uit op een 5-4-overwinning. In het dames enkelspel mocht Sabine Lisicki starten. De Duitse kwam tegen Monica Puig echter 1-3 achter.

Clijsters subbed in down 3-1 against Monica Puig, drops one game, but claims the next 3 to send the set to a tiebreaker, which she wins. NY leads 20-13.

Daarom besloot de coach van New York Empire over te gaan tot een vervanging en stuurde hij Clijsters het terrein op. Er was erg weinig marge en tijd om de zaken nog recht te trekken, maar Clijsters slaagde er toch in. Van 1-4 achter ging ze naar 5-4 winst!

Player of the Match Kim Clijsters talked about being subbed in down 3-1 in women's singles and coming back to win.

Vanzelfsprekend was Clijsters dus de grote heldin van New York Empire in deze ontmoeting. Ze werd verkozen tot 'Player of the Match'. Haar team klopte Vegas Rollers ook met 25-17.