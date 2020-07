Geen internationale tenniswedstrijden in China dit jaar: alle toernooien worden geschrapt

Er zullen dit jaar geen internationale tenniswedstrijden meer in China zijn. De ATP en WTA hebben hun toernooien in het land namelijk moeten schrappen. Door het coronavirus is er in het land een verbod op internationale sportevenementen.

Geen ATP en WTA-toernooien in China dit jaar. Ze hebben de toernooien in het land moeten schrappen, omdat het land een verbod heeft ingevoerd op internationale sportevenementen. De reden is uiteraard het coronavirus. Toch hoopte de ATP en de WTA dat er een uitzondering gemaakt kon worden, maar er zal geen uitzondering komen. volgens Het Laatste Nieuws stonden er in 2020 nog zeven WTA-toernooien op het programma in China, waaronder de WTA Finals.