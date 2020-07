Amerikaanse tennisfederatie stelt coronamaatregelen op voor de US Open: elke dag zal de temperatuur van de spelers gemeten worden, bijna overal mondmasker dragen,...

De coronacijfers zijn opnieuw in stijgende lijn, maar toch gaat de US Open voorlopig gewoon door in de Verenigde Staten. De Amerikaanse tennisfederatie zorgt wel voor enkele strenge maatregelen zodat het toernooi zo veilig mogelijk gespeeld kan worden.

Volgens Het Laatste Nieuws zal de Amerikaanse tennisfederatie heel wat maatregelen nemen om de US Open zo veilig mogelijk te maken voor de deelnemers. Zo zullen alle spelers regelmatig getest worden en mogen ze alleen naar het Billy Jean King National Tennis Center als hun test negatief is. Elke speler mag drie gasten meebrengen en slechts één van die gasten mag mee in de kleedkamer. Mondmaskers worden dan weer overal verplicht, behalve als de spelers trainen, fitnessen of een wedstrijd spelen. De spelers moeten ook een "Legal Consent Waiver" ondertekenen, wat er meer dan waarschijnlijk voor zorgt dat de ze de organisatie niet gerechtelijk kunnen vervolgen als ze positief zouden testen op het coronavirus.