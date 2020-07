Lof voor Clijsters blijft maar komen: "Eén van de leukste personen die ik ontmoet heb" en "Als Kim meedoet, winnen we"

Kim Clijsters maakt nogal een indruk daar op het World Team Tennis. Door de kwaliteit van haar spel, haar uitslagen én haar persoonlijkheid. Dat blijkt uit de commentaren van Luke Jensen en Neal Skupski, ook allebei lid van New York Empire.

Jensen is de coach van de ploeg en heeft haar er natuurlijk maar al te graag bij. "Kim is de meest dominante speelster van dit evenement: mentaal is ze top en haar forehands en backhands zijn geweldig. Als Kim meedoet, dan winnen we." Haar terugkeer na twee rustdagen onderstreepte dat alvast, want New York won van San Diego met 20-19.

Naast haar zeges in het enkelspel draagt Clijsters ook haar steentje bij in het dubbelspel. Al een paar keer vormde ze een duo met Neal Skupski. De Brit is in het enkel geen grote naam, maar behoort in het dubbel wel tot de top dertig van de wereld.

BESTE DUBBELPARTNER VAN SKUPSKI OOIT

"Het is geweldig om met haar te spelen. Haar spirit is top. Toen ik een keer een matchpunt miste, kwam ze naar mij toe om een grapje te maken, zodat ik de stress even zou vergeten. Ik heb het geluk om aan haar zijde te staan. Ze is allicht de beste dubbelpartner die ik ooit gehad heb", is dan toch een straf statement van Skupski. "En ook gewoon één van de leukste personen die ik ooit ontmoet heb."