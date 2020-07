Kim Clijsters krijgt via wildcard extra toernooi om zich voor te bereiden op US Open

Kim Clijsters is de laatste tijd in goede doen en wil naar haar beste vorm toe groeien tegen het einde van augustus. Dan staat de US Open op het programma.

Daar krijgt ze nu alvast een extra toernooi voor. Het Cincinnati-toernooi in New York heeft Clijsters een wildcard bezorgt. Zo kan Clijsters van 22 tot 28 augustus nog de laatste voorbereidingen treffen voor de US Open.

Het is wel nog maar de vraag of het toernooi zal doorgaan. Bij de mannen werd het toernooi al geschrapt en de oorspronkelijke locatie werd al gewijzigd. Nu gaat het toernooi door in New York, maar normaal gezien moest dat in Cincinnati zijn.

Sinds haar comeback heeft Clijsters al enkele mooie resultaten neergezet. Zo versloeg ze al Sofia Kenin (WTA 4) en Sloane Stephens (WTA 37) op de World Team Tennis in White Sulphur Springs.