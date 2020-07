Wisselend succes voor Clijsters bij terugkeer op World Team Tennis na eerdere klachten over buikspieren

Nadat Kim Clijsters positief verraste op de WTT door vijf enkelspelen op rij te winnen, werd haar enkele daagjes rust gegund. Ook vanwege wat last aan de buikspieren, zo lichtte coach Luke Jensen van New York Empire toe. Inmiddels is ze wel opnieuw ingezet, vooral in het dubbel.

Clijsters mocht in de ontmoeting van New York Empire met de San Diego Aviators opnieuw opdraven. In het gemengd dubbel nam ze samen met Jack Sock met 5-2 de maat van Coco Vandeweghe en Ryan Harrison. Vandeweghe was een speelster die ze later ook nog zou tegenkomen.

Ook in het dames dubbel kwam Clijsters immers in actie en vormde ze een duo met Sabine Lisicki. Vandeweghe vormde dan weer een koppel met Nicole Melichar. De uitslag was opnieuw 5-2, maar deze keer wel in het nadeel van New York Empire.

VERVANGSTER VAN LISICKI

Zo leek de ontmoeting er voor Clijsters op te zitten, maar ze moest nog invallen in het enkelspel. Wisselen is mogelijk op WTT. Toen Lisicki 3-1 achter stond tegen Christina McHale, mocht de Duitse plaats ruimen voor Clijsters. Die won nog één spelletje, maar er volgden geen breaks meer: 5-2 dus voor San Diego.