Komt Kim Clijsters vandaag terug in actie in World Team Tennis? Alles staat in het teken van de US Open

Na twee rustdagen is het nog niet duidelijk of Kim Clijsters vandaag wel in actie zal komen in het World Team Tennis. Wat nu wel duidelijk is geworden, is het feit dat ze fit aan de start wil staan van de US Open.

Kim Clijsters is zich goed aan het voorbereiden op de US Open. Ze speelden al veel wedstrijdjes in het World Team Tennis, maar de voorbije twee dagen kwam ze niet in actie. Volgens Het Laatste Nieuws maakt het deel uit van een plan om topfit en niet geblesseerd aan de start van de US Open te verschijnen. Vandaag komt Kim Clijsters misschien wel opnieuw in actie. Dan neemt ze het met haar team op tegen de San Diego Aviators. New York Empire, de ploeg van Clijsters, heeft haar duidelijk nodig, want de voorbije twee dagen verloren ze van de Orange County Breakers en de Springfield Lasers.