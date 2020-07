World Team Tennis is mild voor Clijsters: tweede rustdag op rij

Kim Clijsters zal het niet erg vinden dat ze ook vandaag een rustdag krijgt van haar team in de World Team Tennis in Amerika.

Clijsters is op dreef in Amerika. De voorbije vijf dagen won ze telkens haar wedstrijden, ook tegen toppers zoals Sofia Kenin en Sloane Stephens.

De afgelopen nacht kreeg Clijsters al rust van haar team 'New York Empire'. En ook komende nacht zal de 37-jarige Limburgse niet in actie komen wanneer haar team het opneemt tegen de 'Springfield Lasers'. Sabine Lisicki neemt haar plaats in.

In totaal nemen 9 ploegen deel aan de World Team Tennis.