Voorbereidingstoernooi op US Open gaat niet door, twijfels rond grandslamtoernooi nemen zo toe

Voorlopig staat de US Open nog altijd op de kalender, maar andere toernooien in de VS hebben wel al hun editie in 2020 moeten annuleren. Ook de Citi Open in de Amerikaanse hoofdstad Washington kan dit jaar niet doorgaan.

Eerder werden reeds andere, kleinere voorbereidingstoernooien op de US Open afgelast vanwege de heropflakkering van het coronavirus. Ook het toernooi in Washington stond in aanloop naar de US Open op de kalender. De organisatie besliste echter om te annuleren.

Naast de huidige trend in het aantal besmettingen bleek ook de reisbeperkingen een probleem om een behoorlijke editie op poten te zetten. Er moest in principe vanaf 14 augustus getennist worden in Washington, maar daar komt dus niets van in huis. Vorig jaar won Nick Kyrgios bij de mannen en Jessica Pegula bij de vrouwen het toernooi.

ORGANISATIE US OPEN VASTBERADEN

Door de afgelasting van de events in Washington stijgen alleen maar de twijfels rond de US Open, die van start zou moeten gaan op 31 augustus. De organisatie van de US Open blijft voorlopig echter vastberaden om de Grand Slam te organiseren.