Kim Clijsters nam logische keuze voor wedstrijden van afgelopen nacht, analiste onder de indruk: "Beetje verbaasd"

Kim Clijsters maakt indruk op de 2020 World Team Tennis. Al vijf keer wist ze aan het langste eind te trekken, ook de analisten zijn in de wolken. Afgelopen nacht koos ze niet onlogisch voor rust.

Geen Kim Clijsters in de wedstrijd van haar team New York Empire tegen de Orange County Breakers, want na vijf wedstrijden én vijf dubbelspelen vond de Belgische het tijd voor een rustdagje.

De luxe van de teams met vijf spelers is nu eenmaal dat iedereen af en toe een dagje rust kan nemen en het programma is nog zwaar genoeg de komende dagen: nog minstens acht groepswedstrijden en mogelijk de halve finales en finale tot 2 augustus.

Verbaasd

"Ik was toch wel een beetje verbaasd door haar prestaties", is Sabine Appelmans duidelijk in haar analyse bij Sporza. "Het is in korte sets, maar dan nog: ze klopt meisjes die meedraaien op hoog niveau. Ze heeft laten zien dat ze op de goede weg is."

"Nu is het zaak om ook langere matchen te spelen. Ik denk dat ze daar zelf ook wel benieuwd naar zal zijn. Want een volledige wedstrijd, dat is toch nog iets anders. Dan zal de conditie ook meer een rol spelen en is het afwachten hoe haar lichaam daarop zal reageren."