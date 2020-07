Amerikaanse na eerdere nederlaag tegen Clijsters nu weggestuurd wegens zondigen tegen coronaregels

World Team Tennis, de aparte teamcompetitie waar dit jaar ook Kim Clijsters aan meedoet, gaat verder zonder Danielle Collins. De Amerikaanse speelster, gekend vanwege haar enorme enthousiasme tijdens wedstrijden, is weggestuurd door de organisatie.

Om het kunnen plaatsvinden van het toernooi te verzekeren had de organisatie enkele regels vastgelegd om besmettingen met het coronavirus te vermijden. Er is een inbreuk op dit protocol door Collins vastgesteld en daarom werd haar gevraagd om niet alleen de plek van het tennisgebeuren, The Greenbrier Resort, maar ook de staat West Virginia te verlaten.

SPANNEND DUEL TEGEN CLIJSTERS

Collins maakte deel uit van het team Orlando Storm. Dat nam het onder andere reeds op tegen het New York Empire van Kim Clijsters. In het enkelspel kwamen beide dames zelfs tegen mekaar uit. Clijsters klopte Collins met 5-4.

Onlangs kwam Danielle Collins ook in het nieuws met kritiek aan het adres van Novak Djokovic. Die vond dat de US Open niet kon doorgaan met de coronaregels die vastgelegd waren. Collins oordeelde dat het gemakkelijk was voor iemand die al zoveel geld verdiend heeft in de tenniswereld om zulk standpunt in te nemen.