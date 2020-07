Niets dan lof voor Kim Clijsters vanuit eigen team: "Ze is een legende, maar dat willen we niet zeggen"

Vijf enkelmatchen gespeeld, evenveel keer gewonnen. Niet moeilijk dat Kim Clijsters lof oogst op het World Team Tennis. Zeker bij New York Empire zijn ze in de wolken dat ze haar in het team hebben. Voormalig toptienspeler Jack Sock is ook één en al bewondering.

Clijsters is in de VS een voorbeeld voor iedereen. "Mijn eigen niveau stijgt ook door het voorbeeld van Kim te volgen. Zoals Kim deze week speelt... Ik moet proberen om haar geweldige tennis te evenaren", vertelt de Amerikaanse tennisspeler op de WTT.

Haar teamgenoot somt vervolgens de vele pluspunten van de Limburgse op, zowel op tennistiek als mentaal gebied. "Zij brengt de meeste ervaring in onze ploeg. Haar kennis van het spelletje is geweldig. Als zij je aanmoedigt, is het extra speciaal."

Een nog actieve legende, zo is Clijsters wellicht het best te omschrijven. "Ze is een tennislegende, maar dat willen we nog niet zeggen, want ze is nog altijd aan het spelen. Ze slaat nog altijd tegen een balletje."