Dominic Thiem wint tweede toernooi op rij in Berlijn, Letse klopt Kvitova in vrouwenfinale

In Berlijn krijgen ze niet genoeg van demonstratietoernooien en hetzelfde geldt voor Dominic Thiem. Nadat eerder al een toernooi met zes spelers eindigde met, deden ze er nog eentje bij. Thiem werd voor de tweede keer op rij de eindwinnaar bij de mannen. Sevastova won bij de vrouwen.

In het eerste demonstratietoernooi won Thiem de finale van Berrettini. Deze keer was het jonge Italiaanse talent Jannik Sinner de tegenstander voor de Oostenrijker. Voornamelijk in de eerste set was er spanning tussen beide heren met slechts één break verschil.

Eens Thiem die openingsset had binnengehaald, duwde hij op het gaspedaal. In de tweede set kwam zijn klasse volop bovendrijven. Er was een kloof van twee breaks en zo speelde Thiem zich vlot naar toernooiwinst. De Australian Open-finalist won met 6-4 en 6-2.

Bij de vrouwen stonden Petra Kvitova en Anastasija Sevastova tegenover mekaar. Kvitova won in de finale van het eerste toernooi de eerste set en zag vervolgens de zege uit handen glippen, toen tegen Svitolina. De geschiedenis herhaalde zich tegen Sevastova. De Letse won met 3-6, 6-3 en 10-5.