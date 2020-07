Clijsters blijft knallen: ook voormalig US Open-winnares gaat voor de bijl

Kim Clijsters heeft ook haar vierde wedstrijd op het World Team Tennis gewonnen. Het concept van de Amerikaanse teamcompetitie past haar als gegoten, want ook Sloane Stephens kon haar weinig in de weg leggen. Clijsters won met 5-2.

Stephens won in 2017 nochtans nog de US Open en is dus niet de eerste de beste. Toch had Clijsters al bij al weinig moeite om haar opzij te zetten. Nochtans lag het niveau bij de Limburgse ietsje minder hoog dan in de vorige wedstrijden.

FOREHAND RICHT SCHADE TOE

Haar forehand draaide wel weer prima en die kon voldoende schade aanrichten om de overwinning te pakken. Bij 3-2 speelden de dubbele fouten Stephens parten. Clijsters maakte er handig gebruik van om de break te forceren en het partijtje binnen te halen.

Clijsters had ook het gemengd dubbel met Neal Skupski al gewonnen tegen Mattek-Sands en Ram met 5-4. Ook viel Clijsters nog in tijdens het vrouwendubbel wegens een blessure bij Peschke, bij een 3-0-achterstand. Met Lisicki sprokkelde ze nog een paar games, maar Mattek-Sands en Bouchard wonnen wel met 5-2. Chicago Smash won de ontmoeting met het New York Empire van Clijsters met 22-21.