Erkenning door Vlaamse regering: European Open in Antwerpen krijgt meteen zekerheid tot 2022

Goed nieuws voor wie in Antwerpen graag eens internationale toppers op de European Open aan het werk zag en wie dat in de toekomst nog hoopt te doen. Als het coronavirus dit jaar geen stokken in de wielen steekt, zijn de drie volgende edities alvast gegarandeerd.

De Vlaamse regering heeft de European Open immers erkend als Vlaams topevenement. In één klap werd er ook meteen een groeitraject uitgetekend voor het tennistoernooi. Dat gaat ook gepaard met een jaarlijkse steun van 250 000 euro. MINDER KOSTEN DIT JAAR Met die steun heeft de European Open meteen zekerheid over de edities van 2020, 2021 en 2022. Die kunnen dus zeker georganiseerd worden. De totale kosten voor de organisatie bedragen ruim 2,5 miljoen euro, al zullen die dit jaar lager liggen omdat er minder publiek zou worden toegelaten. De European Open gaat dit jaar normaal door van 18 tot en met 25 oktober. Vorig jaar won Andy Murray het ATP-toernooi na een finale tegen Stanislas Wawrinka.