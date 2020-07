Svitolina verteert switch naar hardcourt goed: voormalige Masters-kampioene wint finale in Berlijn in hangar

Onverwachte wendingen genoeg tijdens het demonstratietoernooi in Berlijn. Elina Svitolina zal er achteraf wel mee kunnen lachen, want zij mag zich de winnares van het toernooi noemen. In de finale nam ze de maat van Petra Kvitova met 3-6, 6-1 en 10-5.

Die finale werd wel in heel andere omstandigheden gespeeld dan de andere matchen. Eigenlijk moest het toernooi al afgewerkt zijn, maar de vrouwenfinale moest uitgesteld worden wegens slecht weer. De organisatie regelde dat de finale toch nog kon gespeeld worden, maar dan in de hangar van een luchthaven.

Speciaal op zijn minst en ook op een andere ondergrond, want daar moest dan op hardcourt gespeeld worden. Zo had Svitolina misschien iets meer kans, was de verwachting op voorhand, maar grasspecialiste Kvitova dicteerde in de eerste set ook de wet op hardcourt.

SUPER TIEBREAK

Dat een hele wedstrijd volhouden is nog iets anders. Het tij keerde en Svitolina gunde haar opponente slechts één spelletje in de eerste set. Een super tiebreak moest dan de winnares aanduiden. Svitolina schoot het best uit de startblokken, liep verder uit en kon het afmaken met een ace rechtdoor. De Oekraïense pakt zo de toernooizege op dit opmerkelijke event. Eerder won Dominic Thiem al het mannentoernooi in Berlijn.