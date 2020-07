Serena Williams opent haar tennisseizoen in Kentucky

Op 10 augustus hervat ook Serena Williams haar tennisseizoen. De 38-jarige Amerikaanse zal deelnemen aan het Top Deed toernooi in Kentucky.

Het Top Seed toernooi is nieuw op de kalender en kwam in de plek van het WTA-toernooi in Washington. Naast Wiiliams zal ook Sloane Stephens deelnemen, de winnares van de US Open in 2017.

Begin dit jaar won Serena Williams nog het WTA-toernooi in Auckland, maar daarna werd ze wel al in de derde ronde uitgeschakeld op de Australian Open. Binnen een maand begint de US Open, een nieuw doel voor de Amerikaanse.