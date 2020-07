Tennis opeens een van de populairste sporten post-corona

Bij Tennis Vlaanderen weten ze niet wat ze meemaken. Nadat tennis de eerste sport was die gespeeld mocht worden post-corona, stroomden de inschrijvingen binnen. Er zijn zo'n 25% meer leden dan op dezelfde periode vorig jaar.

"We hebben zulke toestanden nog nooit gezien", zegt CEO Gijs Koeken bij Sporza. "2019 was een recordjaar, maar we hebben nu al zo'n 4.500 meer leden dan op dezelfde periode vorig jaar", klinkt het.

De reden waarom tennis nu zo populair is, is niet ver te zoeken volgens Koeken. "Tennis was een van de eerste sporten die konden heropstarten. Bovendien hadden we toen het geluk dat het erg goed weer was. Daardoor zijn veel nieuwe leden bijgekomen, maar zijn er ook veel ex-leden teruggekomen", weet de CEO.

"Inschrijvingen zijn Tomorrowland-toestanden"

Dat de tennisindustrie zo aan het groeien is, laat zich voelen bij de inschrijvingen van toernooien. "Bij padeltoernooien zijn de inschrijvingen soms al volzet na een halfuur. Bij tennistoernooien kan je soms na een halve dag niet meet inschrijven. Het zijn echt Tomorrowland-toestanden. De groei is logisch, maar toch ook vreemd want tennis is een sport die al zo lang bestaat', besluit Koeken.