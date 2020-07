De Kimback is compleet: Clijsters wint van nummer vier van de wereld

De rest van het circuit is gewaarschuwd: Kim Clijsters is helemaal terug. Op het World Team Tennis-toernooi in de USA won Clijsters van Sofia Kenin, de nummer vier van de wereld.

Op het Wordl Team Tennis-toernooi wordt maar één set gespeeld naar 5 games. Na amper 22 minuten had Clijsters haar 5 games op zak en won ze met 5-3 van Kenin. Eerder dit toernooi won Clijsters al met 5-2 van Bernarda Pera (WTA-60). Kenin won dit seizoen nog de Australian Open en geldt als een groot talent in het vrouwentennis.

In haar eerste wedstrijden sputterde de opslagmotor van Cllijsters nog wel eens maar ondertussen lijkt een standvastige opslag een van Clijsters' speerpunten te gaan worden. Bij Kenin liep de opslag echter wat stroever. In het 3e game sloeg de Amerikaanse 3 dubbele fouten, waarop Clijsters door de opslag van Kenin ging. Eén break was voldoende voor de overwinning voor Kim Clijsters. Op haar eigen oplsag maakte ze het af zonder al te veel moeilijkheden.

Clijsters lijkt meer en meer op stoom te komen voor de US Open. Het Amerikaanse grandslamtoernooi wordt het eerste grote toernooi na de coronabreak. De organisatie moet haar wildcards nog uitdelen, maar Clijsters krijgt er hoogstwaarschijnlijk wel eentje. In 2009 werd ze de eerste tennisspeelster ooit die een grandslam won na een wildcard. Dat was toen... de US Open.