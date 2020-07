David Goffin zal deelnemen aan voorbereidingstoernooi in Washington en hij komt daar enkele sterke tegenstanders tegen

David Goffin twijfelt nog over zijn deelname aan de US Open, maar hij zal al wel deelnemen aan het voorbereidingstoernooi in Washington (start is op 13 augustus). Hij is niet de enige topper die zal afzakken naar het toernooi.

David Goffin gaat deelnemen aan het toernooi in Washington, een voorbereidingstoernooi op de US Open. Opvallend, want de voorbije dagen leek Goffin nog twijfelachtig te zijn over een eventuele deelname aan het Grandslamtoernooi. Goffin is niet de enige topper die zal deelnemen aan het toernooi in Washington. Volgens Het Laatste Nieuws zullen ook onder meer Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas en Roberto Bautista Agut in Washington te zien zijn.