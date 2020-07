20-jarig toptalent krijgt heel wat kritiek over zich heen: "Ik had enkel goede bedoelingen"

De 20-jarige Dayana Yastremska is op een negatieve manier in het nieuws gekomen. Ze had namelijk enkele foto's gepost op sociale waarbij ze de helft van haar lichaam zwart had gekleurd om op te komen voor gelijkheid. Veel mensen zagen er echter 'blackface' oftewel zwarte piet in.

Volgens Het Nieuwsblad wordt Dayana Yastremska gezien als een enorm talent in het tennis. De 20-jarige is al de nummer 25 van de wereld en ze is enorm populair. Toch zijn de fans niet tevreden over haar laatste actie.

Ze had namelijk een foto gepost op sociale media waarbij ze de ene helft van haar lichaam zwart had gekleurd. Ze had goede bedoelingen, want ze wilde opkomen voor gelijkheid, maar veel mensen zagen er een verwijzing naar ‘blackface’ oftewel zwarte piet in.

Yastremska heeft dan ook de foto's verwijderd en haar verontschuldigingen aangeboden. "Mijn foto's moesten mensen samenbrengen en niet verdelen. Ik bied mijn verontschuldigen aan. Ik had enkel goede bedoelingen."