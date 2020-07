Tweevoudig grandslamwinnares na eerste zege tegen Kiki Bertens in demonstratietoernooi Berlijn

De Duitse hoofdstad Berlijn ontvangt deze week zes vrouwen en zes mannen uit het internationale tennis in de vorm van twee exhibitietoernooien op twee locaties. Bij de vrouwen kwam met Petra Kvitova al meteen een grandslamwinnares in actie.

Als tweevoudig Wimbledon-winnares moet het gras haar wel liggen. Dat bewees ze ook meteen tegen Petkovic door met 6-4 en 6-1 te winnen. Dat brengt haar dus meteen in de halve finales, met de Nederlandse Kiki Bertens dan als tegenstandster.

In een andere reeds gespeelde wedstrijd stond Sevastova 6-3 en 4-3 voor tegen Goerges, toen die laatste moest opgeven met een blessure. Sevastova neemt het in de halve finales op tegen voormalig Masters-kampioene Elina Svitolina.

THIEM EN BERRETTINI FAVORIETEN BIJ DE MANNEN

Ondertussen is er dus ook een mannentoernooi aan de gang. De verwachting is dat in dit toernooi Dominic Thiem en Matteo Berrettini, recent winnaar van de Ultimate Tennis Showdown, de finale zullen spelen.