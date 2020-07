Sterke Kvitova ontzegt Bertens eindstrijd met Svitolina in Berlijn, logische finale bij de mannen

De finales liggen vast van de demonstratietoernooien in Berlijn. Kiki Bertens is niet zover geraakt. De Nederlandse was nog niet helemaal gerodeerd en de ondergrond speelde wellicht ook in het voordeel van haar opponente. Bij de mannen lieten Thiem en Berrettini zich niet verrassen.

Bertens kan wel een stukje op gras tennissen, maar Kvitova heeft al twee keer Wimbledon gewonnen en was in Berlijn al snel onder stoom. In beide sets kon Bertens de Tsjechische eigenlijk weinig maken. Het werd 6-3 en 6-2 voor Kvitova. Haar tegenstandster in de finale is Elina Svitolina. De Oekraïense haalde het in de halve finales van Sevastova met 7-6 (7/2) en 6-3. Dominic Thiem is veeleer een gravelspeler, maar wist zich bij de mannen op het gras in Berlijn toch wel te plaatsen voor de finale. Het jonge Italiaanse talent Jannik Sinner moest de duimen leggen met 6-3 en 7-6 (7/5). Zijn landgenoot Matteo Berrettini gaat wel naar de finale. BERRETTINI HAALT SET ACHTERSTAND OP Voor hem zit er dus mogelijk alweer een prijs aan te komen na zijn recente triomf op de Ultimate Tennis Showdown. Al maakte Roberto Bautista Agut hem wel het leven zuur in de halve finales. Berrettini won echter alsnog met 4-6, 6-3 en 10-6.