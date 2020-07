Grigor Dimitrov, de boeman voor de Djokovic-entourage, is verlost van het coronavirus

Op de Adria Tour van Novak Djokovic was Grigor Dimitrov één van de verschillende spelers die besmet geraakte met het coronavirus. Inmiddels heeft Dimitrov toch weer negatief getest en is hij dus niet langer met het virus opgezadeld.

De positieve test van Dimitrov bracht tijdens de Adria Tour de bal aan het rollen. Nadien kreeg Novak Djokovic een massa kritiek. De entourage van de Serviër wees naar Dimitrov als de grote verspreider, omdat de Bulgaar al voor de start van het toernooi ziek geweest zou zijn.

Djokovic testte zelf ook in eerste instantie positief, maar was anderhalve week geleden alweer negatief. Nu is dat ook het geval bij Dimitrov. "Ik heb goed nieuws gekregen van de dokter in Monaco. Hij heeft me bevestigd dat ik negatief getest heb op Covid-19", meldt de voormalige Masters-kampioen op zijn Instagram.

"Ik kijk er naar uit om binnenkort terug te beginnen trainen om klaar te geraken voor het Amerikaanse harcourtseizoen", voegt Dimitrov er nog aan toe.