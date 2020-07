Djokovic lijkt het te hebben begrepen: bezoek aan historische site mét mondmasker

De boodschap lijkt aangekomen bij Novak Djokovic. De Servische toptennisser ligt zwaar onder vuur sinds de door hem georganiseerde demonstratietoernooien leidden tot positieve coronatesten bij verschillende spelers. Djokovic bouwt nu toch meer voorzichtigheid in.

Op de Adria Tour ging het er een pak losser aan toe, met een reeks besmettingen tot gevolg. Ook Djokovic zelf testte positief, maar een test anderhalve week geleden was weer negatief. Sindsdien mag Djokovic dus weer gaan en staan waar hij wil.

PYRAMIDES

Momenteel is hij op vakantie in Bosnië. Ook op het programma: een bezoek aan het stadje Visoko. Daar ligt een heuvel waar ooit pyramides zouden hebben gestaan. Djokovic heeft er een rondleiding gekregen, waarbij hem alle mogelijke informatie over de site werd verschaft.

Djokovic droeg het zeker niet gedurende het hele bezoek, maar zette op een gegeven moment wel een mondmasker op. Zijn aandacht voor coronamaatregelen lijkt door alle heisa alleszins verscherpt.