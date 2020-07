🎥 Clijsters boekt eerste zege sinds comeback in enkelspel, maar verliest dubbel en teamontmoeting op WTT

Kim Clijsters weet weer wat het is om als winnares van de baan te stappen na een enkelwedstrijd. De WTT is dan wel geen officieel toernooi, het zal toch deugd gedaan hebben dat ze vlotjes de maat nam van Pera. De dubbel en de ontmoeting met het team in het geheel ging wel verloren.

De ontmoeting tussen New York Empire en Washington Kastles leverde niet de topaffiche tegen Venus Williams op. Clijsters kreeg Bernarda Pera tegenover zich, de nummer 60 van de wereld. In elke wedstrijd op World Team Tennis speelt men naar vijf gewonnen games.

#WTT2020: For the break and to tie up the match at 6-6! @ClijstersKim comes in with a clutch winner for the Empire! Watch @Nyempiretennis take on @WashKastles right now LIVE on @ESPN 2! #WASvsNY #EveryPointCounts pic.twitter.com/cz9MVEXMKU — World TeamTennis (@WorldTeamTennis) July 13, 2020

Aan het eind van het vierde spel kwam Clijsters met een winner op de proppen en zo liep ze 3-1 uit. Even later maakte de Limburgse het af met een vlot opslagspel: Clijsters klopte Pera overtuigend met 5-2. Ook in het dubbelspel kwam Clijsters in actie, aan de zijde van Kveta Peschke. Pera en Rodionova haalden het in deze wedstrijd met 5-3.

De dubbelmatch van de mannen besliste uiteindelijk de ontmoeting. Monroe en Arevalo wonnen met 5-4 van Jack Sock en Neal Skupski. Daardoor haalde Washington Kastles het nipt met 21-20 van het New York Empire van Kim Clijsters. Woensdag volgt een confrontatie met Philadelphia Freedom, het team van Australian Open-winnares Sofia Kenin.