Ruben Bemelmans triomfeert in eigen land en verslaat Nederlander in finale

Op TC Brandt in Wilrijk werd de voorbije week een graveltoernooi gehouden en daar kwamen ook profs op af. Voor hen ook een mooie gelegenheid natuurlijk om wat competitieritme op te doen. Ruben Bemelmans werd eindwinnaar.

Door de aanwezigheid van verschillende nationale profs op het toernooi ging ook Davis Cup-kapitein Johan Van Herck een kijkje nemen. Wie het gebeuren in Wilrijk op de voet volgde, zag hoe Ruben Bemelmans en Tallon Griekspoor zich kwalificeerden voor de finale.

VANAF 5-5 BEMELMANS OPPERMACHTIG

Een spannende finale werd dus verwacht, want op de ranking begeven ze zich in mekaars buurt, met de Nederlander Griekspoor die nog iets hoger staat. Spanning was er enkel in set één. Op het einde van die set forceerde Bemelmans de beslissende break en vervolgens duwde hij door. Bemelmans won met 7-5 en 6-1.

Voor Bemelmans alvast een mooie opsteker in afwachting tot de herstart van de officiële toernooien op ATP-niveau en de challengers.