Na UTS nu alle aandacht op WTT: Kim Clijsters aan zet met NY Empire en komt mogelijk snel Venus tegen

De alternatieve events schieten als paddenstoelen uit de grond. Als Kim Clijsters er dan aan eentje meedoet, is het in één klap al een stuk interessanter. Na de UTS - enkel voor mannen - is het nu uitkijken naar het verloop van de WTT, World Team Tennis.

Voor de World Team Tennis zitten negen teams van meestal vijf spelers/speelsters samen in één bubbel op The Greenbrier Resort in White Sulphur Springs, West Virginia. De negen teams worden elk verbonden aan een stad of een gebied in de VS. Een speler of speelster wint dus niet enkel voor zichzelf, maar verzamelt door het winnen van een match punten voor het team.

Zo waren er zondag, op de eerste dag van het evenement, al drie ontmoetingen. Orlando Storm - Springfield Lasers eindigde op 18-21. Chicago Smash kopte Vegas Rollers met 24-18. Orange County Breakers moest het tegen de San Diego Aviators afleggen met 16-23.

Het winnen van één wedstrijd kan een team telkens vijf punten opleveren. Op de tweedag is de tweede ontmoeting er eentje tussen Washington Castles en New York Empire. Voor Washington Castles speelt ene Venus William, Clijsters speelt voor New York. Kim vs Venus: het zou alvast een prachtige affiche zijn die ooit pas in de latere stadiums van een Grand Slam kon voor komen.

In andere teams zitten ook nog grandslamwinnaressen als Sloane Stephens en Sofia Kenin. Pittige tegenstand is er dus sowieso. Voor Clijsters is het een goude kans om competitieritme op te doen. Voor haar nog meer nodig dan voor andere speelsters om haar 'Kimback' echt op gang te brengen, iets wat corona tot dusver nog niet echt heeft toegestaan.

Bovendien kan ze er ook van genieten om voor publiek te spelen. Er zijn immers 500 toeschouwers toegelaten op The Greenbrier. Tickets zijn beschikbaar vanaf 48 dollar. Op sportief gebied tellen dus vooral de teamprestaties.

Ook nog in het team van Clijsters: onder andere Jack Sock, Sabine Lisicki en Mardy Fish. Na de ontmoeting met Washington treft New York deze keer nog vier andere teams: Philadelphia (15/07), Orlando (16/07), Chicago (17/07) en Springfield (18/07).