'Dochter van Kim Clijsters is groot sporttalent en heeft dat explosieve van haar mama'

Dat er veel sportief talent in de genen van de familie Clijsters zit, weten we al langer. Kim bereikte de wereldtop in het tennis, haar vader maakte het in het voetbal. Zus Elke speelde ook tennis. En dochter Jada is een basketbalspeelster, eentje met veel potentieel.

Iedereen herinnert zich nog wel de beelden van de piepjonge Jada, die samen met haar mama op het terrein vierde, nadat Kim Clijsters bij haar eerste comeback prompt de US Open had gewonnen. Ondertussen is Jada al 12 en heeft ze ook de sportmicrobe te pakken. BINNEN PAAR JAAR BIJ NATIONALE SELECTIES Jada speelt basketbal en treedt zo in de voetsporen van haar vader Brian, die basketbalcoach is. "In haar leeftijdscategorie van U12 steekt zij er bovenuit, samen met een paar anderen. Vanaf dat Jada oud genoeg is - 14 à 15 jaar - roepen we haar op voor de nationale selecties", zegt Sven van Camp, technisch directeur van de basketbalbond, aan Sporza. "Te beginnen met de U16." Van Camp is dus al helemaal overtuigd van het potentieel van Jada. "Je ziet het talent. Qua fysiek profiel heeft ze dat explosieve van haar mama."