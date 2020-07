🎥 Na zege tegen Goffin toch verlies in finale: Tsitsipas legt de duimen voor Italiaan in 'sudden death' op UTS

Tsitsipas had in de halve finales David Goffin verslagen, terwijl Berrettini afrekende met Gasquet. Doorheen het toernooi waren Berrettini en Tsitsipas ook de spelers die de beste prestaties afleverden. Het was dus de te verwachten finale.

Met misschien Tsitsipas enigszins in de favorietenrol, maar na twee kwarts zag het er al erg benard uit voor hem, want die werden allebei gewonnen door Berrettini. Tsitsipas kwam echter nog helemaal terug en dwong een 'sudden death' af.

The new King of UTS 👑



This moment will stay in the history books. Matteo Berrettini "The Hammer" becomes the first ever UTS champion. Here's how it ended 👇#UTShowdown pic.twitter.com/3Nh0xcD0yH