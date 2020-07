David Goffin moet in halve finales Ultimate Tennis Showdown meerdere erkennen in opponent

David Goffin deed het al prima door het tot de Final Four te schoppen op de Ultimate Tennis Showdown. De halve finales zadelden hem wel met een zware affiche op: Stefanos Tsitsipas was zijn tegenstander. Die bleek voor de tweede keer in twee dagen te sterk.

Goffin had zopas nog verloren van Tsitsipas, maar dat was eigenlijk een wedstrijd die er amper toe deed. Revanche nemen op het moment dat het wel om te knikkers gaat was een prachtig scenario. Het eerste kwart ging echter meteen naar de Griek met 15-11, ondanks dat Goffin dus wel het nodige weerwerk bood. Ook nadien bleef Goffin geregeld punten sprokkelen, maar niet voldoende om de overwinning van Tsitsipas in gevaar te brengen. Kwart 2 en 3 gingen dus eveneens naar deze jonge topper. Tsitsipas klopte Goffin met 3-0 en speelt de finale tegen Berrettini. Goffin heeft alleszins het onderste uit de kan gehaald op dit toernooi in Nice.