David Goffin weet nog niet of hij aan US Open meedoet: "Ik wil eerst een plan zien"

David Goffin trekt - op zijn eigen, nuchtere manier - toch lichtjes aan de alarmbel. Hij durft niet zomaar te zeggen dat hij zeker mee gaat doen aan de US Open. Eerst wil hij een plan van aanpak zien en dat ligt momenteel nog niet op tafel.

Bij SkySports had Goffin het over zijn eventuele aantreden in New York. "Ik ben nog niet honderd procent zeker dat ik ga deelnemen. Ik zou heel graag gaan, maar op dit moment neemt het aantal besmettingen in de VS nog steeds toe."

Ik weet niet of het een goed idee is om te gaan

Dat moedigt een tennisser dus ook niet aan om naar de States te trekken. "De situatie is er op dit moment niet goed. Ik weet dus niet of het wel een goed idee is om te gaan." En dan zijn er nog bepaalde regels waar hij zich aan zou moeten houden. Bijvoorbeeld: reizen met een beperkte entourage. "Het is ook niet eenvoudig omdat we maar één of misschien twee mensen mogen meenemen."

Wat voor Goffin echter het belangrijkste is, is dat de organisatie van de US Open op elk scenario voorbereid is. "Er is nog geen duidelijk plan over wat er moet gebeuren als er iemand positief test. Ik wil eerst een plan zien."