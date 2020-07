🎥 POLL: Wat was de beste Wimbledon-finale ooit? Kijk eerst nog eens naar Rafa vs Roger of Borg vs McEnroe

Normaal gezien had dit het weekend moeten zijn van de Wimbledon-finales. Het coronavirus heeft er anders over beslist. We hebben in het verleden natuurlijk al heel wat epische duels gezien als slotakkoord van Wimbledon. Daarom geven we u de kans om de beste finale ooit te kiezen.

Uiteraard natuurlijk niet zonder eerst nog eens uw geheugen op te frissen, zodat u een goed oordeel kunt vellen. En nog eens kunt genieten van uitzonderlijke tennismomenten die u misschien gemist heeft. We leggen u drie opties voor: één vrouwenmatch en twee mannenmatchen. Doe mee aan de poll en geef uw keuze weer in de reacties onderaan de pagina.

MARGARET COURT - BILLIE JEAN KING

De oudste van de drie Wimbledon-finales is meteen ook de vrouwenfinale. In 1970 schreven Margaret Court en Billie Jean King geschiedenis. Ze maakten er de finale van met de meeste games ooit in een vrouwenmatch. En dat zonder dat er een derde set aan te pas kwam. Wel werd er toen nog geen tiebreak gespeeld. Eén van beide finalistes bleek in elke set dan toch een tikkeltje meer over te hebben aan het eind.

BJORN BORG - JOHN MCENROE

Het is 1980 en één van de meest veelbesproken rivalen uit de tennisgeschiedenis staan oog in oog in de finale van Wimbledon. Eigenlijk draait een groot stuk van de match rond de tiebrek van de vierde set, die maar liefst 34 punten en 22 minuten in beslag zou nemen. Daarna volgde er ook nog een nagelbijtende vijfde set om de winnaar aan te duiden.

ROGER FEDERER - RAFAEL NADAL

Nadat hij het toernooi vijf keer op rij had begonnen, was Roger Federer in 2008 bij de mannen weer de grote favoriet. Rafael Nadal, die het jaar voordien nog de finale in vijf sets van hem verloren had, had stilaan de switch gemaakt van gravelspecialist naar ook een topper op het gras. Dat resulteerde in 2008 in 4 uur en 48 epische minuten, met beide klasbakken op de top van hun kunnen.