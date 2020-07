Straf verhaal: geen Wimbledon in 2020 en toch meer dan 12 miljoen euro prijzengeld voor spelers en speelsters

De zitjes zijn leeg gebleven dit jaar op Wimbledon en ook spelers en speelsters moesten niet afzakken naar The All England Club. Door de pandemie kan er dit jaar op het heilige gras niet gespeeld worden. Toch gaat er prijzengeld uitgekeerd worden.

Een opvallende aankondiging van de Wimbledon-organisatie. Alle 620 spelers of speelsters die op basis van hun positie op de wereldranglijst gegarandeerd waren van een plek op de hoofdtabel of de kwalificatietabel, zullen toch prijzengeld ontvangen.

28000 EURO VOOR SPELERS VAN HOOFDTABEL

In totaal gaat het over een bedrag van 12,6 miljoen euro die dus over die 620 spelers verdeeld zal worden. Voor spelers die zeker waren dat ze konden aantreden op de hoofdtabel van het enkelspel, betekent dit een inkomen van zo'n 28 000 euro.

Wimbledon was verzekerd tegen een pandemie en ondervindt dus al bij al weinig financiële schade door de afgelasting. Voor deelnemers was het wel een streep door de rekening en op deze manier tracht de organisatie de spelers en speelsters een duwtje in de rug te geven.