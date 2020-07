Ook bij de vrouwen staat het licht op groen voor het nieuwe rankingsysteem

De coronacrisis hakte er ook in de tenniswereld flink in. In de ATP werd er al een mouw gepast aan het huidige rankingsysteem, nu volgt ook de WTA.

Rankings in het tennis worden traditioneel bepaald op basis van de resultaten van 52 weken. De coronacrisis legde de sport echter een hele poos lam en dus wordt die periode van een jaar nu verlengd naar 22 maanden. Op die manier kan een speelster die haar titel in 2020 niet kan verdedigen, haar punten van 2019 niet verliezen. Op 3 augustus hervat de WTA Tour met het toernooi van Palermo.