Tennissterren zeggen af voor het demonstratietoernooi in Berlijn

Van 13 tot en met 19 juli staat in Berlijn een demonstratietoernooi op het programma in het tennis. Er zouden enkele toppers deelnemen aan het toernooi, maar gisteren raakte het nieuws bekend dat Alexander Zverev en Nick Kyrgios zouden afhaken.

Alexander Zverev kreeg heel wat kritiek na zijn deelname aan de Adria Tour. Zo werden de maatregelen daar niet goed nageleefd. Het is niet duidelijk of hij zijn lesje heeft geleerd, maar de Duitser zal alleszins niet te zien zijn op het demonstratietoernooi in Berlijn. "Het is niet fijn, aangezien ik zo een kans laat liggen om voor eigen volk te spelen, maar ik heb beslist om voorlopig niet deel te nemen aan evenementen", aldus Zverev op sociale media.

Bij Het Nieuwsblad staat te lezen dat ook Nick Kyrgios heeft afgezegd. Er zouden strengere coronamaatregelen in zijn land (Australië) zijn en daarom zou hij niet willen afzakken naar Berlijn.