Nederlandse ex-speler gaat voormalig toptienspeelster Goerges coachen op proef

Julia Goerges, in 2018 nog een speelster uit de top tien, krijgt vanaf heden hulp uit de Lage Landen. De Duitse heeft een nieuwe coach: Raemon Sluiter. Het gaat wel slechts om een samenwerking op proef. Eerst dus even testen of ze elkaar wel liggen.

Sinds begin dit jaar werd Goerges getraind door de Duitse Fed Cup-kapitein Jens Gerlach. Nu komt het dus tot een wijziging in haar entourage. Goerges heeft de laatste zes weken op training op een intenser niveau gaan tennisen. Ze heeft het hierover in Bild.

"Ik werkte samen met Raemon Sluiter, die ook in Berlijn zit. We zijn overeen gekomen om er eerst een testfase van te maken", geeft de speelster duiding bij hun overeenkomst. "We hebben begin juni drie dagen samengewerkt en ik ben nu al tien dagen bij hem in Nederland. Het is nog niet genoeg tijd om al een oordeel te vellen. Ik hou wel van zijn erg constructieve stijl."

De beste prestatie van Goerges op een Grand Slam is het bereiken van de halve finales op Wimbledon in 2018. Raemon Sluiter stopte zelf met tennissen in 2010.