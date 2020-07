Kim Clijsters kan volgende week opnieuw de baan op: "Ik snak weer naar competitie"

Voor Kim Clijsters was het voorlopig misschien wel een comeback in mineur. Het coronavirus strooide namelijk roet in het eten van de Belgische tennisster. Volgende week zou ze wel opnieuw de baan op kunnen met het World TeamTennis-event.

Kim Clijsters heeft de afgelopen maanden heel wat geduld moeten hebben. "Als je niet weet wanneer je opnieuw wedstrijden kan spelen, is het lastig om je te motiveren. De belangrijkste les die ik de voorbije maanden geleerd heb is om geduldig te zijn", aldus Clijsters in een interview bij Sporza. Volgende week kan Clijsters opnieuw de baan op. Ze neemt dan deel aan het World TeamTennis-event, een toernooi in de VS. "Dit is een goede voorbereiding voor wat nog gaat komen. Ik snak opnieuw naar competitie."