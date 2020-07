Justine Henin lonkt ook naar Vlaamse studenten in haar academie: "Dring erop aan dat onze tennissers diploma halen"

De Justine Henin Academy in de buurt van Waver zet in op de begeleiding van onze jonge tennistalenten, maar wil hen ook iets bieden om op terug te vallen. De combinatie van school en tennis staat dus centraal. Wie weet schrijven ook Vlaamse tennissers zich binnenkort in.

De Justine Henin Academy biedt nu al de Waalse variant van het Belgisch secundair diploma aan en ook het Amerikaanse High School-diploma. Vanaf augustus zal de Vlaamse examencommissie toegevoegd worden aan het Tennis&Academics-programma. OOK DIPLOMA VOOR PROFS Mogelijk mag de academie binnenkort dus ook Vlaamse studenten/tennissers verwelkomen. "Ik dring erop aan dat onze tennissers een diploma behalen, zelfs als ze professioneel gaan spelen", zegt Henin aan Het Nieuwsblad. Zo krijgen ze ook meer mogelijkheden in hun latere leven. "Met de 'Jury Central' en nu de examencommissie zijn onze Belgische spelers in staat om naar goede universiteiten in Europa te gaan, als ze besluiten niet voltijds tennis te spelen.