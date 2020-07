Djokovic zoekt opnieuw de tennisbaan op en traint met... andere speler die positief testte

Novak Djokovic is klaar om alle heisa vanwege de besmettingen op zijn Adria Tour achter zich te laten en zich opnieuw tennisser te voelen. Na zijn positieve test ging de Serviër in quarantaine. Nu is hij voor het eerst weer op een tennisterrein gesignaleerd.

Djokovic was één van de verschillende spelers die op de Adria Tour het coronavirus bleek opgelopen te hebben. Nadien ging hij samen met zijn vrouw tien dagen in zelfisolatie, waarna ze allebei een nieuwe en negatieve test aflegden.

Nole is nu dus coronavrij en dat stelt hem in de mogelijkheid om opnieuw een balletje te slaan. In Belgrado werd hij gespot op een tennisterrein. Zijn trainingspartner was opvallend genoeg Viktor Trociki. Ook die testte positief na de Adria Tour.

Van Troicki is niet geweten of hij al helemaal hersteld is van het coronavirus, maar aangezien hij met Djokovic op het terrein stond, vermoeden we van wel. Hun eerdere aanvaring met het virus heeft de schrik om elkaars gezelschap op te zoeken dus niet aangewakkerd bij beide tennissers.