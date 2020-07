Coronabommetje blijft voor ophef zorgen: Djokovic voelt zich slachtoffer van heksenjacht, Kyrgios vs Thiem op Twitter

Uitgerekend Kyrgios - anders de man van de gekke fratsen - heeft zich als één van de meest verantwoordelijken gedragen en heeft steeds gewezen op de ernst van het coronavirus. Dominic Thiem verdedigde Djokovic en ook de tijdens zijn 'quarantaine' feestende Zverev in Tiroler Tagezeitung.

"Novak heeft geen misdaad begaan. Het is al te gemakkelijk om op Djokovic te schieten", zo verwoordde Thiem zijn mening. En dan over het feesten van Zverev: "Dat was fout, maar ik begrijp niet waarom zoveel mensen zich daarmee moeten moeien. Iemand als Kyrgios heeft al zo vaak fouten gemaakt. Hij zou beter de waarheid vertellen in plaats van anderen te bekritiseren."

This just shows what a joke @ThiemDomi @AlexZverev & @DjokerNole think this is, 2 of them partying like potato’s during a global pandemic. People losing lives, loved ones and friends, and then Thiem standing up for the ‘mistake’🤦🏽‍♂️ these guys are the ‘top’ of our sport. SMH