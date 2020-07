Carl Maes laat Kim Clijsters Academy achter zich

Carl Maes stopt ermee als directeur bij de Kim Clijsters Academy. De voormalige tenniscoach verhuist naar Tenerife, waar hij ook in een academie aan de slag gaat.

De tennisacademie, waar naast een tennisclub ook een padelclub, een sportbar met restaurant, yoga en een fysiopraktijk, kondigde zelf het afscheid aan. "Na een interne evaluatie hebben we beslist om de samenwerking met Carl Maes stop te zetten. De werking van de academy zal in de komende weken grondig worden geëvalueerd en worden besproken met kandidaten die de leiding ervan op zich willen nemen", gaf de academie mee in een persbericht.

De academie, die Clijsters opstartte na haar carrière, gaat gewoon verder met de normale gang van zaken. "Ondertussen wordt de continuïteit verzekerd door een aantal ervaren trainers en coaches die al jaren bij de sportieve werking van de academy betrokken zijn. We blijven een sportclub waar de hele familie terechtkan voor sport, beweging en ontspanning."