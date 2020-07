Roger Federer heeft een plan: tegen dan wil de Zwitser opnieuw in topvorm zijn

Het tennisseizoen is bijna klaar voor de heropstart, maar het zal zonder Roger Federer zijn. De Zwitser heeft een operatie aan de knie gehad en zal dit seizoen niet meer in actie komen. Zijn doel is Wimbledon 2021.

Het is nog niet duidelijk of het tennisseizoen zal kunnen heropstarten, maar als er een heropstart komt, zal het de eerste maanden zonder Roger Federer zijn. Het seizoen van de 38-jarige Zwitser zit erop door twee knieoperaties. Volgens Het Nieuwsblad zou Roger Federer zich nu klaarstomen voor Wimbledon 2021. Dan zou hij in topvorm willen zijn en opnieuw zijn beste niveau willen bereiken. De laatste wedstrijd van Federer was op 7 februari, maar dan ging het om een liefdadigheidsduel tegen Rafael Nadal.