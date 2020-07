Opnieuw meer zorgen rond US Open na afgelasting van vijf voorafgaande toernooien in VS

Het blijft voorlopig problematisch om toernooien te organiseren in de States. Wat dan met de US Open? Steeds meer mensen kijken sceptisch aan tegen de eerstvolgende Grand Slam. Dat zal er niet op verminderen nu in de VS vijf andere toernooien afgelast zijn.

Het gaat om toernooien die in de maand augustus op de kalender stonden. Dat wil zeggen: toernooien die maar net voor de US Open moesten plaatsvinden. Bij de dames gaat het om de toernooien van Lexington, Landisville en Concord. OOK ATP-MEMPHIS AFGELAST Alison Van Uytvanck had eerder haar bezorgheid al uitgedrukt over de toernooien in Lexington en Landisville. Ook de editie van twee mannentoernooien werd geannuleerd. Er zal dit jaar niet getennist worden in Memphis en Decatur. Deze afgelastingen doen ook de twijfels toenemen rond het al dan niet doorgaan van de US Open. Voorlopig staat de Grand Slam uit New York nog steeds op het programma en moet deze plaatsvinden van 31 augustus tot 13 september.

