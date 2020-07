Federer erkent wat hem de moed geeft door te gaan: "Misschien was ik al gestopt als..."

Roger Federer, inmiddels 38, heeft bij de lancering van een exclusieve schoen zich ook uitgelaten over een mogelijk pensioen. Heel ver weg kan dat niet meer zijn, maar Federer voelt nog altijd dat ik kan winnen. Tegelijkertijd zou hij mogelijk al gestopt zijn als Djokovic en Nadal er niet waren.

Federer kaart het thema aan in een gesprek met The Times. "In 2009 kreeg ik al vragen over mijn pensioen. ’Begint de fun niet nog maar pas?’, antwoordde ik. Ik was 28 op dat moment. En ook nu ben ik nog heel hongerig, gemotiveerd en gelukkig."

De Zwitser voelt dat hij nog altijd competitief kan zijn. "Ik heb nog altijd het gevoel dat ik kan wedijveren met de besten. Zoals vorig jaar op Wimbledon. Wat was ik er toen dichtbij. Zo’n momenten heb ik nodig. Als ik er elke keer in de tweede ronde uit begin te vliegen, zal ik ook wel inzien dat het tijd is om ermee te kappen."

20 GRAND SLAMS

Federer heeft al 20 Grand Slams gewonnen, maar het is geen utopie om te denken dat Nadal en/of Djokovic er ooit meer in hun prijzenkast zullen staan hebben. "Zou ik al gestopt zijn als de anderen al met pensioen waren? Misschien wel", is Federer eerlijk.

VROUW EN KINDEREN

Ook een belangrijke voorwaarde om te blijven tennissen, is dat het combineerbaar is met zijn gezin. "Als mijn vrouw en kinderen het leuk blijven vinden, dan zal dat ook voor mij het geval zijn. Veel mensen zouden graag in mijn plaats zijn. Maar ik zal ook perfect gelukkig zijn als ik niet meer speel."