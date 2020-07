Goffin reageert sterk na eerste kwart en plaatst zich nu al voor halve finales

David Goffin begon eerder aarzelend aan zijn Ultimate Tennis Showdown-avontuur, maar dat lijkt nu alweer een lang verleden. Goffin is immers volledig op dreef gekomen en is zelfs al zeker van een plek bij de laatste vier na een overwinning tegen Paire.

Goffin had nog maar pas de maat genomen van Moutet en er volgde dus al opnieuw een duel tegen een Fransman. Benoit Paire mocht juichen na een spannend eerste kwart (13-15). Goffin liet zich niet uit zijn lood slaan en reageerde sterk. Voornamelijk in het volgende kwart was hij een klasse apart (20-8).

Nadien was het verschil tussen beide spelers opnieuw iets minder groot, maar wist Goffin uiteindelijk toch de beslissende slag te slaan. Met 16-12 en 15-14 trok hij de wedstrijd naar zich toe: 3-1 dus wat betreft de kwarts. Goffin staat in de stand stevig op plaats vier.

DUEL MET LEIDER ZONDER DRUK

Zo stevig dat hij geen positie meer kan zakken op de laatste speeldag van de huidige fase. Goffin wacht dan nog een ontmoeting met leider Tsitsipas. Ongeacht de afloop daarvan is Goffin dus zeker van een stek bij de laatste vier. Hetzelfde geldt voor de spelers die voor hem staan in de rangschikking: Tsitsipas, Gasquet en Berrettini.